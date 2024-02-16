16 февраля, 23:21Политика
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности
Фото: AP Photo/Pool/Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.
По словам Макрона, в рамках этого соглашения французская сторона предоставит Украине в этом году дополнительную военную помощь на сумму в 3 миллиарда евро.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что финансовая помощь со стороны США Украине приведет только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев.
До этого ООН, ЕС, Всемирный банк и Киев оценили восстановление Украины в течение следующего десятилетия в 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами в 2023 году.
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