16 февраля, 04:56Политика
Такер Карлсон заявил, что финансовая помощь Киеву ведет лишь к отсрочке неизбежного мира
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Финансовая помощь со стороны США Украине приведет только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев. Об этом написал американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.
Таким образом Карлсон прокомментировал идею сенатора США Линдси Грэма, который пытается убедить республиканцев, что лучше одолжить украинскому президенту Владимиру Зеленскому 60 миллиардов долларов, а не отдавать их ему.
Журналист назвал подобную схему мошеннической, поскольку Украина никогда не сможет вернуть такие долги.
Ранее Такер Карлсон заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией даже при поддержке стран Запада, которая в действительности принесет только больше погибших в рядах ВСУ, а также скажется на дальнейшей деградации западной экономики.
В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности, который в том числе включает выделение новой помощи Украине и Израилю.
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