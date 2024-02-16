Такер Карлсон заявил, что финансовая помощь Киеву ведет лишь к отсрочке неизбежного мира

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Финансовая помощь со стороны США Украине приведет только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев. Об этом написал американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

Таким образом Карлсон прокомментировал идею сенатора США Линдси Грэма, который пытается убедить республиканцев, что лучше одолжить украинскому президенту Владимиру Зеленскому 60 миллиардов долларов, а не отдавать их ему.

Журналист назвал подобную схему мошеннической, поскольку Украина никогда не сможет вернуть такие долги.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией даже при поддержке стран Запада, которая в действительности принесет только больше погибших в рядах ВСУ, а также скажется на дальнейшей деградации западной экономики.

В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности, который в том числе включает выделение новой помощи Украине и Израилю.

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