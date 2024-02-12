Американский журналист Карлсон заявил, что Путин готов к компромиссу по Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае, трансляция которого была опубликована в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, работа глав любого государства заставляет находить компромисс.

"Это то, что называется дипломатией, и он (Путин. – Прим. ред.) среди них", – отметил американский журналист.

Бывший ведущий Fox News, который был уволен из редакции со скандалом, прибыл в РФ 3 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон записал интервью с Путиным во вторник, 6 февраля. Уже 9 февраля американский журналист опубликовал интервью с президентом России на своем сайте.

В ходе беседы Путин заявил, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее. Комментируя Минские соглашения, он отметил, что они сложные для Украины, поскольку там предусмотрено много элементов независимости для Донбасса.

Президент РФ также подчеркнул, что цели специальной военной операции на Украине пока не достигнуты, так как одной из них является денацификация. По словам Путина, это было одной из проблем, которые обсуждались в ходе переговорного процесса в Стамбуле в начале 2022 года.

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов