В Кремле подтвердили, что Такер Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля

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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина во вторник, 6 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос, действительно ли интервью Карлсона с Путиным было записано накануне. На это Песков ответил утвердительно.

Также он уточнил, что интервью будет опубликовано после того, как его подготовят. На просьбу поделиться впечатлениями Путина от беседы Песков заявил, что люди сами смогут все увидеть непосредственно в интервью.

"Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому, когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет", – сообщил пресс-секретарь главы государства.

Вместе с тем Песков заявил, что появившиеся выдержки из якобы стенограммы интервью являются абсолютным фейком. К ложной информации следует относиться соответствующим образом, указал представитель Кремля.

Новость о визите бывшего ведущего Fox News и известного сторонника экс-президента США Дональда Трампа спровоцировала в медиа России и Запада обсуждения о вероятной встрече журналиста с Путиным, поскольку Карлсон еще в 2023 году заявлял о желании проинтервьюировать российского лидера.

Накануне Карлсон опубликовал видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя. Журналист подтвердил, что встретится с Путиным.

В качестве причины решения взять интервью у Путина он назвал абсолютное незнание американцами того, что происходит в России и на Украине. Кроме того, Карлсон, с его слов, также попросил президента Украины Владимира Зеленского встретиться с ним.

Вместе с тем Карлсон обвинил Белый дом в двух попытках срыва интервью с президентом РФ. В американской администрации, в свою очередь, эти заявления опровергли.

Публикация журналиста Карлсона об интервью с Путиным собрала 54 млн просмотров