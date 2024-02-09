Путин заявил, что цели СВО еще не достигнуты

Фото: kremlin.ru

Россия пока еще не достигла целей специальной военной операции на Украине, так как одной из них является денацификация. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста.

"Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений", – сказал он.

По словам Путина, это было одной из проблем, которые обсуждались в ходе переговорного процесса в Стамбуле в начале 2022 года.

Президент России подчеркнул, что денацификация означает избавление от людей, продвигающих теорию нацизма. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем по национальности, рукоплескал украинскому пособнику нацистов в канадском парламенте.

"Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня?" – отметил Путин.

Президент России заметил, что это свидетельствует о том, что дело Гитлера все еще живет.

Ранее в СМИ появились фото с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. Подпись к одному из снимков гласила, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки и добровольно ушел в отставку.

Трюдо также извинился за чествования ветерана СС. Он назвал этот скандал позором для парламента и Канады.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде