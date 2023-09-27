Премьер-министр Канады извинился за чествование эсэсовца в парламенте

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения после чествования 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунку в парламенте Канады.

"Признание этого человека всеми присутствовавшими, не обладавшими достаточной информацией, было ужасной ошибкой и надругательством над памятью тех, кто пострадал от нацистского режима", – подчеркнул Трюдо.

Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом. Однако, уточнил Трюдо, это не повлияет на продолжение поддержки Украины.

Вместе с тем премьер-министр не признал своей вины в случившемся. По его словам, ответственность за произошедшее несет лишь ушедший в отставку спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС. Он добавил, что 27 сентября официально покинет свой пост.

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