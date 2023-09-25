Песков высказался об инциденте с нацистом в парламенте Канады

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым". Об этом сообщает Life.ru.

"Память в отношении (преступлений) нацистов, сколько бы им лет ни было, должна храниться, здесь нет срока давности у этих преступлений. Подобное неряшливое отношение к этой памяти, конечно, возмутительно", – сказал представитель Кремля.

По его словам, сегодня во многих западных странах, в том числе Канаде, выросло поколение, которое не знает о событиях середины прошлого века. Это, уверен он, создает благоприятные условия для появления фашизма, что уже произошло на Украине.

О случившемся в Канаде также высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире телеканала "Россия 24" она заявила, что пока это только фарс, однако в перспективе подобные инциденты могут привести к "трагедии мирового масштаба".

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

1-я украинская дивизия была сформирована в 1943 году. До 1945 года она носила название дивизии СС "Галиция", однако затем была выведена из состава нацистских войск. Ее бойцы сдались войскам Великобритании и США в мае 1945 года.



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