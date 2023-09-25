Посол РФ направит в МИД Канады ноту из-за чествования нациста в парламенте

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Москва будет требовать объяснений от Оттавы из-за чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте во время визита украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил посол России Олег Степанов.

"Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады", – приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что посольство направит ноты в МИД и офис главы правительства на имя главы МИД Канады Мелани Жоли и премьер-министра Джастина Трюдо.

При этом дипломат заявил, что не испытывает иллюзий относительно реакции канадских властей, так как страна стала "гнездом для нацистских преступников".

Степанов также выразил мнение, что приглашение нациста не было ошибкой, а стало следствием "безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса".

Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота уже принес извинения за то, что пригласил в парламент Канады во время выступления Зеленского украинского нациста.

По его словам, решение пригласить 98-летнего Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, было только его, и ни члены парламента, ни украинская делегация не знали о том, кого он пригласил. Рота подчеркнул, что особенно извиняется перед еврейскими общинами Канады и всего мира.