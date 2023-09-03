Фото: ТАСС/Zuma/Mateusz Wlodarczyk

Западные СМИ открыто говорят о наличии фашистов и нацистов в рядах ВСУ, но не осуждают этого. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

В частности, Фицо указал на украинский нацбатальон "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация), членов которого он сравнил с уличными хулиганами на задворках общества. По его словам, они делают ужасные вещи на службе в армии.

Западные же издания расстилают "красную дорожку" перед подобными формированиями, отметил политик, а также поддерживают продвижение нацизма и топчут наследие Словацкого национального восстания.

Фицо также заявил, что правительство боится запретить нацистскую символику из-за страха возможного наказания со стороны Брюсселя и Вашингтона. В заключении экс-премьер Словакии призвал противостоять фашизму и нацизму во всех их проявлениях.

Ранее сообщалось, что российские подразделения группировки войск "Центр" отразили атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе бригады "Азов", на краснолиманском направлении.

До этого верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 18 и 20 лет строгого режима трех военнослужащих украинского нацбатальона "Азов", которые ранили мирных жителей Мариуполя.

На Украине заявили, что боевики "Азова" снова участвуют в боевых действиях