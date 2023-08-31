Российские военные отразили атаку "Азова" на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения группировки войск "Центр" отразили атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе бригады "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация), на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Он уточнил, что потери украинской армии при этом составили более 60 военнослужащих. Также были уничтожены боевая бронированная машина, два пикапа, боевая машина пехоты и два беспилотника "Лелека-100".

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы были подавлены порядка 30 артиллерийских позиций ВСУ и уничтожена гаубица "Мста-Б" с боевым расчетом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету в восточной части полуострова. Осколки сбитой ракеты повредили линию электропередачи.

До этого российский самолет Су-30 морской авиации уничтожил быстроходный катер Вооруженных сил Украины с экипажем. Это произошло восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря.

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