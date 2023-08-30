В США заявили об ошибке НАТО перед украинским контрнаступлением

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Североатлантический альянс допустил ошибку при оценке ситуации перед украинским контрнаступлением, и теперь ВСУ несут огромные потери, отметил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Западные политики и военные воодушевляют их (украинских солдат. – Прим. ред.) продолжать наступать. По моему мнению, такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим", – высказался он в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.

По мнению эксперта, план контрнаступления ВСУ изначально был провальным. Бессмысленно надеяться на успех, если нет преимущества в воздухе или хотя бы равенства сил, объяснил Джонсон. В настоящее время украинская армия уступает российским войскам, подчеркнул он.

"Они могут запустить один-два самолета, но их сразу же сбивают", – резюмировал аналитик.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины не способны остановить движение российских войск, а заявления Киева об успехах контрнаступления являются ложной пропагандой.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ. Он отметил, что после этого Киев и его западные коллеги винят в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на фронте.



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