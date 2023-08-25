Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Провал контрнаступления украинских войск очевиден. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, после очевидного провала летней компании ВСУ, Киев и его заокеанские кураторы винят в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя.

Контрнаступление Украины началось 4 июня на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях. Президент России Владимир Путин заявлял 27 июля, что результатов у ВСУ нет, а на Западе явно недовольны ходом контрнаступления.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым. Он выразил уверенность в успешности продвижения ВСУ и подчеркнул, что будущий успех украинской армии связан с поставками вооружения западными странами.

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