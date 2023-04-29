Зеленский заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению на Крым

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым. Об этом информирует издание Yle.

Президент также сообщил об уверенности в успешности продвижения Вооруженных сил Украины при наступлении на полуостров. Вместе с этим он подчеркнул, что будущий успех украинской армии связан с поставками вооружения западными странами.

По мнению Зеленского, ситуация между РФ и Украиной может растянуться на долгие годы. При этом каких-либо подробностей о сроках проведения контрнаступления и о последующих планах глава государства не привел.

Накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что ВСУ готовы к началу контрнаступления, они находятся в ожидании решения командования.

Он заявил, что Киев получил танки Leopard 2, Abrams и Challenger, техника частично передана.

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