Украина готовит 12 бригад по четыре тысячи бойцов для контрнаступления в мае – СМИ

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Украинская сторона готовит 12 бригад для начала контрнаступления. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона.

По данным газеты, Киев хочет начать контрнаступление против РФ уже в мае. Численность этих бригад будет составлять около четырех тысяч бойцов в каждой, следует из документов Пентагона. Ожидается, что все бригады будут сформированы уже к концу апреля.

В материале отмечается, что Вашингтон и союзники по Североатлантическому альянсу озабочены обучением и снабжением девяти из 12 указанных бригад. Однако, считают авторы статьи, украинская сторона мало делится с США деталями оперативного плана. При этом ожидается, что контрнаступление развернется на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.

В СМИ указали, что чиновники США не думают о том, что план ВСУ резко изменит ситуацию в пользу Киева. Так, противостояние под Артемовском значительно истощило боеприпасы армии Украины, а также привело к большим потерям личного состава. Из этого следует, что исход наступления может привести к тупиковой ситуации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят быть уверенными в успешности контрнаступления ВСУ. При этом он подчеркнул, что решение о том, когда и где оно начнется, останется за украинским лидером Владимиром Зеленским.