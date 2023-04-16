ВСУ погибнут при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки с воздуха – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы Украины натолкнутся на препятствия в ходе контрнаступления на оборонительные рубежи ВС РФ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов.

Они считают, что украинские войска наткнутся на укрепленные позиции, заминированные поля и противотанковые рвы. Также ВСУ необходима авиация, подчеркнули аналитики.

"Классический подход в сухопутном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл противника в одном или нескольких районах и нанести концентрированный удар по центру тяжести вражеских сил", – сказал бывший командир бронетанкового батальона Великобритании Бен Барри.

По словам экс-офицера британской инженерной службы Ника Ганнела, Воздушно-космические силы России способны раздавить украинские войска.

Ранее СМИ сообщили, что союзники Украины в Евросоюзе не ожидают прорыва от возможного контрнаступления Киева. По данным прессы, настроения западных союзников в отношении украинской армии отличаются от тех, которые были в конце 2022 года.

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