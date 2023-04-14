В Европе снизили ожидания от возможного наступления ВСУ – СМИ

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Союзники Украины в Евросоюзе не ожидают прорыва от возможного контрнаступления Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника ЕС.

"Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением", – говорится в материале агентства.

В статье также обращается внимание на то, что настроения западных союзников в отношении украинской армии отличаются от тех, которые были в конце 2022 года. В настоящее время они рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года.

До этого стало известно, что США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшее время. Такое заявление сделала постпред США при НАТО Джулиан Смит.

При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ВСУ начнут контрнаступление тогда, когда будут готовы к нему на 100%. Он объяснил, что для такой готовности нужна дополнительная помощь, в частности необходимо больше артиллерии и боеприпасов, ракет средней и большой дальности, танков и истребителей.



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