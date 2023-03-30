ВСУ перегоняют технику с одинаковой маркировкой с целью обмана разведки РФ – Марочко

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские силы перегоняют через населенные пункты на северском направлении военную технику с одинаковыми номерными знаками. Так они пытаются ввести разведку РФ в заблуждение, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за небольшой промежуток времени ВСУ перегоняют одни и те же автомобили и бронетехнику.

"На автомобилях совпадают номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные характерные отличительные признаки, которые появились в ходе эксплуатации", – цитирует Марочко РИА Новости.

Подполковник добавил, что указанные колонны техники перенаправляют с определенной целью.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что контрнаступление ВСУ будет организовано по нескольким направлениям. По его словам, оно будет проводиться в апреле-мае. Какие именно это будут направления, будет зависеть от времени проведения контрнаступления и погодных условий, заявил министр.

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