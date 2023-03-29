Песков предрек России долгую войну с Западом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Российская сторона ведет войну с западными государствами в широком смысле этого слова. Это противостояние может растянуться на долгое время, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте – это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

По мнению Пескова, РФ должна в этом вопросе сохранить уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг главы государства. Так он ответил на вопрос о том, сколько может длиться СВО на Украине.

Между тем в российском министерстве иностранных дел призвали Запад отказаться от деструктивной политики и начать выстраивать адекватные отношения с новыми центрами силы. В МИД отметили, что G20 используется западными государствами в антироссийских целях.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад выразил мнение, что коллективный Запад начал третью мировую войну в формате прокси-войны. По словам сирийского лидера, это противостояние страны запада ведут руками нацистов на Украине и террористов в Сирии.

Новости часа: Песков заявил, что цели СВО сейчас можно достичь лишь военным путем

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