Шойгу заявил, что Запад стремится расчленить Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запад желает расчленить Россию, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он сказал во время поздравления военных с Днем защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской армии.

Министр подчеркнул, что сейчас бойцы ВС РФ отстаивают на поле боя те ценности, за которые в прошлом сражались наши прадеды. Благополучие и безопасность Родины – главное для военнослужащих, отметил Шойгу.

По его словам, Россия всегда славилась мужеством и героизмом своих солдат, а также мощью русского вооружения. Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что достижения наших героев навсегда останутся в истории, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не будет забыт.

"Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал", – цитирует РИА Новости Шойгу.

Министр выразил глубокую благодарность тем, кто сейчас сражается на передовой. Он сделал акцент на том, что они рискуют своей жизнью ради благополучия Родины. Шойгу также высоко оценил вклад военных медиков.

На торжественном вечере, где выступил глава Минобороны, присутствовали:

летчики – полковники Сергей Демьяненко, Виктор Романов и Максим Стефанов;

десантники – майор Александр Волков и лейтенант Денис Скакуновский;

танкисты – старший лейтенант Антон Старостин и старший сержант Юрий Нимченко и другие.

"Спасибо семьям военнослужащих за моральную поддержку наших воинов. Это помогает им достойно выполнять свой воинский долг", – резюмировал министр.

Ранее с праздником ветеранов ВОВ и участников СВО поздравил Владимир Путин. Он назвал День защитника Отечества всенародным праздником, символизирующим героическую историю российской армии и флота, а также нерушимую связь всех поколений защитников Родины.



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