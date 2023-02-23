Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества участвующих в спецоперации РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, добровольцев и мобилизованных.

"Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции", – сказал Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент добавил, что День защитника Отечества является всенародным праздником, символизирующим героическую историю российской армии и флота, а также нерушимую связь всех поколений защитников родины. Глава государства сказал, что в этом празднике воплощена глубокая признательность всем тем, кто не щадя себя сражался с за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил любые испытания, сокрушал иноземные нашествия.

Путин заявил, что современные и эффективные армия и флот являются залогом безопасности и суверенитета страны, гарантией ее стабильного развития и будущего. Президент подчеркнул, что укреплению обороноспособности страны, как и раньше, будет уделяться приоритетное внимание.

Он сообщил, что власти РФ, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений, продолжат насыщать войска новой техникой.

В частности, Россия продолжит серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал", уточнил президент России. Он также сообщил, что российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений и осваивает серийный выпуск перспективных образцов.

В этом году, заявил глава государства, первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство. В 2023 году также начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон". Путин подчеркнул, что повышенное внимание будет уделено укреплению ядерной триады России.

Президент сообщил, что после принятия в ВМФ атомного подводного крейсера Император Александр III, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов. Он уточнил, что еще три подобных крейсера пополнят флот в ближайшие годы.

Свое выступление Путин резюмировал словами о несокрушимом единстве российского народа, которое является залогом победы России.

Ранее Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках". Он поздравил российских военных с предстоящим праздником и назвал тех, кто их поддерживает, защитниками Отечества.

Владимир Путин принял участие в митинге-концерте в "Лужниках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!