Бои сейчас идут на исторических рубежах России – Путин

Фото: телеграм-канал Readovka

Прямо сейчас идет бой на наших исторических территориях за наших людей, сообщил Владимир Путин на митинг-концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".

Президент назвал весь народ защитником Отечества. По его словам, есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое – семью и Родину.

Перечисляя тех, кто участвует в этом бою, глава государства отметил, что это даже дети, которые пишут письма в поддержку бойцов.

"Сегодня при защите наших интересов, наших людей, нашей культуры, нашего языка, нашей территории – весь наш народ является защитником Отечества", – произнес Путин.

Он добавил, что российские воины сражаются в спецоперации героически, мужественно и храбро. По словам президента, Россия гордится ими.

Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" проходит на стадионе "Лужники". Перед началом мероприятия для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты.

Зрителям перед началом мероприятия раздали пледы трех цветов и флаги России. Некоторые не смогли попасть на стадион и смотрели мероприятие снаружи. Также для гостей концерта организованы полевые кухни с бесплатным чаем, кашей и сосисками.

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