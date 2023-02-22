Песков не стал анонсировать участие Путина в митинг-концерте в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об участии Владимира Путина в предстоящем митинг-концерте в спорткомплексе "Лужники".

"Я пока оставлю ваш вопрос без ответа. Если это произойдет, мы вас проинформируем", – сказал он, общаясь с журналистами.

22 февраля в "Лужниках" пройдет большой митинг-концерт. Как ранее сообщали СМИ, в нем может принять участие глава государства. При этом в Кремле эту информацию не подтверждали.

Помимо самого концерта на территории спорткомплекса будут организованы различные военно-патриотические тематические площадки. По данным ТАСС, в мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, могут принять участие до 200 тысяч человек.



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