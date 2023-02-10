Песков заявил, что прямая линия с Путиным состоится

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что прямая линия с Владимиром Путиным состоится. Однако он не смог назвать точных сроков.

"Как формат общения с людьми прямая линия по-прежнему на повестке дня, и этот формат востребованный. Безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем", – передает РИА Новости его слова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ проинформировал, что Путин и дальше будет проводить личные встречи с главами субъектов России. Песков также не исключил возможность встречи российского лидера с теми, чей губернаторский срок истекает в 2023 году.

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