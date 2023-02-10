Путин примет участие в митинге-концерте в "Лужниках" 22 февраля – СМИ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кремль планирует провести в "Лужниках" большой митинг-концерт с участием Владимира Путина после оглашения послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

По их словам, окончательного решения о формате мероприятия пока не принято, однако "Лужники" представляются наиболее вероятным местом проведения. Кроме того, помимо самого митинга-концерта, на территории спорткомплекса могут организовать различные военно-патриотические тематические площадки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.

"Пока нечего сказать", – сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 22 февраля.

В последний раз Путин принимал участие в подобном мероприятии прошлой осенью. Митинг-концерт, посвященный включению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, состоялся на Красной площади 30 сентября 2022 года.

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