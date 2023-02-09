Путин объяснил интерес других стран к России завистью

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Владимир Путин сообщил, что к России лезут, потому что ей завидуют. Такое заявление он сделал на церемонии вручения государственных наград по случаю 100-летнего юбилея отечественной гражданской авиации.

Вспомнив слова одного из присутствующих о том, что "России еще будут завидовать", Путин заявил, что зависть к стране прослеживается уже сейчас.

"Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело", – приводит слова президента ТАСС.

По словам российского лидера, страна будет продолжать укреплять собственные силы с внутренней и внешней сторон, несмотря на действия завистников.

До этого президент заявил, что Россия никому не хамит, однако отвечать на подобные действия со стороны западных стран будет аналогичным образом. Говоря об этом, он привел фразу из русской сказки, которая звучит как "с волками жить – по-волчьи выть".



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