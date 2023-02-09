Путин высказался о решении оставить зарубежные самолеты в РФ пословицей о волках

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Россия не проявляет ни к кому хамского отношения, но если подобным образом относятся к ней, то нужно давать соответствующий ответ. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя решение оставить иностранные самолеты в РФ.

"Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить – по-волчьи выть. <...> Причем мы никому не хамим", – цитирует российского лидера РИА Новости.

По словам главы государства, РФ готова рассчитываться, но не может привести в негодность авиационную отрасль. Путин напомнил, как в свое время рекомендовал министру транспорта Владимиру Савельеву уделять внимание отечественным закупкам. Благодаря этому функционирование отрасли удалось сохранить на достойном уровне.

Вместе с тем президент РФ добавил, что страна продолжит поддержку авиаотрасли. В дальнейшем Россия планирует выйти на мировой рынок с отечественными воздушными суднами.

Для субсидирования перевозок на Дальний Восток было выделено 12,6 миллиарда рублей, добавил российский лидер.

Ранее Путин поручил поставить не менее 700 воздушных судов до 2030 года с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Самолеты и вертолеты должны быть произведены в РФ. Финансирование Путин поручил начать до 31 марта 2023 года.



Российские авиакомпании получили от властей более 150 млрд руб в качестве субсидий

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