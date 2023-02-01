Турецкая компания может перестать обслуживать самолеты "Аэрофлота"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Крупная в Турции компания Havaş может перестать обслуживать в аэропортах импортные самолеты, которые находятся в парках у авиакомпаний из России, Белоруссии, Ирана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма главы Havaş Мете Эрны, который тот отправил контрагентам 31 января этого года.

"Havaş принадлежит ведущему оператору турецких аэропортов – компании TAV Airports (работает в 90 аэропортах в 29 странах. – Прим. ред.) – и обслуживает самолеты в аэропортах Стамбула, Анкары, Антальи и других", – отмечает издание.

Согласно письму Эрны, может прекратиться обслуживание самолетов Boeing и Airbus. В список попали 170 лайнеров. Среди них есть самолеты российских авиакомпаний, семь белорусских и четыре иранских.

Больше всего в перечне самолетов "Аэрофлота", также есть лайнеры авиакомпаний AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, "Победа", "Россия", S7, Utair, "Уральские авиалинии", Red Wings, Nordwind и "Ямал", белорусской "Белавиа" и иранских Iran Air и Mahan Airlines.

В письме также указаны бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650. Компания Havaş уверяет, что они принадлежат бизнесмену Роману Абрамовичу. Однако представитель предпринимателя сообщил, что у Абрамовича самолетов в Турции нет.

В список Эрны включены лайнеры, подпавшие под ограничения Минторга Соединенных Штатов еще весной 2022 года. Это было ответом на начало СВО России на Украине.

На данный момент компанией Havaş изучаются юридические аспекты. Провайдер просит от авиакомпаний предоставить информацию о самолетах, которые собраны с использованием не более 25% американских деталей и технологий.

По словам Эрны, обслуживание самолетов, которые собраны более чем на 25% с применением технологий американского происхождения, нарушает нормы экспортного регулирование США.

Компания Havaş уже начала проводить проверку, чтобы оценить все риски для бизнеса и заинтересованности всех сторон.

"В результате этого мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы", – отмечено в материале.

В письме сообщили, что будут обслуживаться самолеты, в которых не используются технологии американского происхождения.

Ранее сообщалось, что США настаивают, чтобы Турция прекратила полеты американских самолетов Boeing, принадлежащих российским авиакомпаниям. Штаты грозятся санкциями, лишением экспортных привилегий и даже тюремным заключением, если требование не будет выполнено.



США потребовали от Турции не обслуживать российские самолеты

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!