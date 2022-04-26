Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Прокуратура выявила системные проблемы в авиаотрасли РФ, негативно влияющие на состояние безопасности. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.
Согласно официальным данным, число погибших в авиакатастрофах в России в 2021 году выросло почти вдвое – до 71 человека.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня утвердить программу развития авиаотрасли страны, рассчитанную до 2030 года. Президент также отметил, что главным приоритетом комплексной программы развития отрасли остается безопасность авиаперевозок.
До этого российский лидер предложил предпринять ответные шаги на действия западных стран в авиаотрасли. По его словам, зарубежные лизингодатели фактически обманули российские авиакомпании, в одностороннем порядке отказавшись от обязательств по договорам лизинга, а именно приостановив поставки деталей и обслуживание имеющихся самолетов.
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