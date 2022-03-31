Путин поручил утвердить комплексную программу развития авиатранспортной отрасли

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня утвердить программу развития авиаотрасли страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"С учетом новых тенденций в сфере авиаперевозок прошу правительство до 1 июня утвердить комплексную программу развития авиатранспортной отрасли, рассчитанную до 2030 года", – заявил глава государства.

Владимир Путин также отметил, что главным приоритетом комплексной программы развития отрасли остается безопасность авиаперевозок.

Президент РФ в ходе совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения сообщил, что России следует предпринять ответные шаги на действия западных стран в авиаотрасли. По словам президента, Запад фактически обманул российские авиакомпании, отказавшись от обязательств.