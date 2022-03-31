Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на авиаперевозки в пределах России. По словам президента, это дополнит действующие меры поддержки авиаотрасли.
"В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили: программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах", – сказал президент в ходе совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения.
Путин уточнил, что речь идет о рейсах в период с апреля по октябрь текущего года.
До этого глава государства предложил предпринять ответные шаги на действия западных стран в авиаотрасли. По его словам, зарубежные лизингодатели фактически обманули российские авиакомпании, в одностороннем порядке отказавшись от обязательств по договорам лизинга, а именно приостановив поставки деталей и обслуживание имеющихся самолетов.
Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.
Путин поручил запустить программу возврата части средств за авиабилеты
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