Авиакомпания "Россия" перевела все самолеты в российский реестр

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Авиакомпания "Россия" перевела все 125 эксплуатируемых самолетов в российский реестр. Об этом со ссылкой на официального представителя авиакомпании сообщает ТАСС.

Представитель перевозчика подчеркнул, что все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством.

Отмечается, что получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании использовать парк самолетов иностранного производства под национальным флагом, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение с отдаленными регионами.

Кроме того, что при выполнении рейсов в иностранные государства будут использоваться российские SSJ 100, принадлежащие российским лизингодателям. В авиакомпании рассказали, что это необходимо для минимизации рисков срыва полетной программы.

Подчеркивается, что все воздушные суда авиакомпании "Россия" имеют необходимую бортовую документацию, соответствуют нормам летной годности и проходят регулярное техобслуживание с соблюдением сроков.

Ранее директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева сообщила, что самолеты российских авиакомпаний могут перевести в российский реестр без согласия лизингодателя.

26 февраля Евросоюз ввел против РФ санкции, которые предполагают запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также приостанавливают действие страховок и техническое обслуживание воздушных судов из России. 15 марта Европейское агентство по авиационной безопасности приостановило действие сертификатов, выданных авиакомпаниям России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.