Бермуды приостанавливают действие летных сертификатов российских самолетов

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Авиационные власти Бермудских островов приостанавливают действие летных сертификатов для самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на архипелаге. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Бермуд.

Как отметил регулятор, международные санкции против авиационного сектора оказали серьезное влияние на способность осуществлять контроль за обеспечением безопасности самолетов авиакомпаний России, находящихся в реестре воздушных судов Бермуд. Таким образом, Управление не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты годны к полетам.

Ранее, 26 февраля, Евросоюз ввел против России санкции, которые предполагают запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также приостанавливают действие страховок и техническое обслуживание воздушных судов из РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.