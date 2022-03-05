Путин заявил, что санкции против авиации РФ наносят ущерб тем, кто их вводит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин заявил, что санкции против России в авиационной сфере наносят ущерб тем, кто их вводит. Об этом он рассказал на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.

"...это не от нас зависит только, это зависит от тех, кто это делает, делает себе в ущерб. И я думаю, что им тоже не очень нравится это делать", – высказался глава государства.

По словам президента, ограничения для российских авиакомпаний вводят "под политическим прессом" властей зарубежных государств.

Путин добавил, что Россия планирует наращивать внутренние авиаперевозки. При этом отказ от зарубежных полетов не рассматривается – они продолжатся там, где можно.

При необходимости, подчеркнул президент, возможно увеличение объема субсидирования дальневосточных перевозок.

Ранее Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

В качестве ответной меры Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. Вход лайнеров допустим только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.