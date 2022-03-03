Росавиация запретила авиакомпаниям прекращать полеты без разрешения агентства

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Росавиация запретила авиакомпаниям принимать решения о приостановке полетов без соответствующего разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму ведомства, подписанную ее замруководителя Олегом Сторчевым.
В документе говорится, что некоторые неофициальные источники сообщают об аннулировании сертификатов летной годности на лайнеры российских авиакомпаний, которые зарегистрированы в других странах. В ведомстве в связи с этим рекомендовали не прекращать полеты до тех пор, пока не будет получено соответствующее подтверждение от Росавиации.
До этого СМИ сообщали, что авиакомпания S7 отменила все международные рейсы после ареста самолета в Ереване. Позже перевозчик данную информацию опроверг.
"S7 Airlines была вынуждена частично сократить полетную программу в связи с введенными ограничениями и отменить некоторые рейсы по международным направлениям", – цитирует заявление пресс-службы компании Агентство "Москва".
Уточняется, что пассажиры отмененных рейсов получат соответствующие уведомления. Они смогут вернуть деньги, потраченные на перелет, или обменять билеты на новые с другими датами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями. В связи с этим Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз граждан в Россию.
В Росавиации назвали страны, через которые можно вернуться в РФ на самолете
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