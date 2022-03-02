Туроператор "Пегас" приостановит отправку туристов за рубеж

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Туроператор "Пегас" приостанавливает отправку туристов за границу, с 3 по 28 марта по заказу компании будут осуществляться исключительно вывозные рейсы, сообщает TourDom.ru со ссылкой на руководителя туроператора Анну Подгорную.
"Мы с воскресенья, 27 февраля, уже прекратили отправку туристов в Доминикану, Мексику, на Кубу, в Венесуэлу. С завтрашнего дня прекращаем программу в другие страны", – отметила Подгорная.
Она подчеркнула, что вывозить отдыхающих туроператор будет в плановом порядке.
"Вы знаете, что и Турция, и Египет, и Тунис подтвердили, что готовы принимать российских туристов, за что мы очень благодарны. Но, помимо наземной части, в турпродукт входит авиаперелет, вы сами видите, что происходит в сфере авиации", – пояснила эксперт.
Руководитель туроператора также сообщила, что оплатившим туры с вылетом в марте путешественникам предлагают воспользоваться этими средствами как депозитом и перенести даты отдыха либо поменять направление на внутреннее.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.
В связи с этим Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз граждан в Россию. По подсчетам АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, карибские страны, США и другие), – более 27 тысяч.
"Москва и мир": второй этап переговоров и вывоз российских граждан из-за рубежа
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