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туризм

02 марта, 19:04

Туроператор "Пегас" приостановит отправку туристов за рубеж

туризм

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Туроператор "Пегас" приостанавливает отправку туристов за границу, с 3 по 28 марта по заказу компании будут осуществляться исключительно вывозные рейсы, сообщает TourDom.ru со ссылкой на руководителя туроператора Анну Подгорную.

"Мы с воскресенья, 27 февраля, уже прекратили отправку туристов в Доминикану, Мексику, на Кубу, в Венесуэлу. С завтрашнего дня прекращаем программу в другие страны", – отметила Подгорная.

Она подчеркнула, что вывозить отдыхающих туроператор будет в плановом порядке.

"Вы знаете, что и Турция, и Египет, и Тунис подтвердили, что готовы принимать российских туристов, за что мы очень благодарны. Но, помимо наземной части, в турпродукт входит авиаперелет, вы сами видите, что происходит в сфере авиации", – пояснила эксперт.

Руководитель туроператора также сообщила, что оплатившим туры с вылетом в марте путешественникам предлагают воспользоваться этими средствами как депозитом и перенести даты отдыха либо поменять направление на внутреннее.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.

В связи с этим Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз граждан в Россию. По подсчетам АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, карибские страны, США и другие), – более 27 тысяч.

"Москва и мир": второй этап переговоров и вывоз российских граждан из-за рубежа

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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