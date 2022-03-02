В Росавиации назвали страны, через которые можно вернуться в РФ на самолете

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Росавиации и Ростуризме назвали страны, через которые можно вернуться в РФ на самолете. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.
В числе таких стран – Сербия, Турция, Азербайджан и Армения. Кроме того, перелет возможен через Белоруссию, Казахстан и Египет.
В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма также сообщалось, что прорабатывается вопрос выполнения гуманитарных рейсов со странами, которые закрыли свое воздушное пространство для РФ. К рассматриваемым направлениям относятся Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия и Нидерланды, а также Канада и США.
"Над этим работают МИД России, Минтранс России, Росавиация вместе с Ростуризмом. Получение таких согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время по независящим от нас причинам. Работа ведется в постоянном режиме", – уточняется в сообщении.
В настоящий момент запланированы два специальных рейса туроператора "TUI Россия" с острова Мадейра (Португалия) 7 марта и из Софии (Болгария) 4 марта. Путешественников уведомят о деталях перелета через туроператоров.
В странах Латинской Америки организованных туристов планово возвращают такие туроператоры, как ANEX Tour, "Пегас Туристик" и Coral Travel. "Аэрофлот" 2 и 5 марта вывезет путешественников из Канкуна (Мексика), 3 марта – из Пунта-Кана (Доминикана).
В Росавиации также рекомендовали россиянам по возможности рассмотреть существующие варианты возврата в страну через третьи государства: рейсами иностранных авиакомпаний или на железной дороге и автобусах.
Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму создать возможность регистрироваться россиянам на вывозные рейсы через "Госуслуги". Специальная форма должна быть подготовлена до 3 марта.
В Ассоциации туроператоров России подтвердили, что вывозные рейсы для граждан РФ, находящихся в Мексике, Доминикане, Венесуэле и на Кубе, продолжатся, несмотря на закрытие воздушного пространства США для российских самолетов. Перелеты будут осуществляться в нейтральных водах.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.
"Аэрофлот" анонсировал вывозной рейс для россиян из Болгарии
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