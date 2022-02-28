Чернышенко поручил создать возможность регистрации на вывозные рейсы через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму создать возможность регистрироваться россиянам на вывозные рейсы через "Госуслуги", сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства России.

"Чернышенко поручил министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Ростуризмом до 3 марта создать на портале госуслуг специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей или на территории России, которые не имеют возможности вернуться в страну из-за ограничения транспортного сообщения", – отмечается в сообщении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После закрытия многими странами и ЕС воздушного пространства для России Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел РФ выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, возвращать граждан РФ на родину планируется через третьи страны. Открытыми для россиян сейчас остаются в том числе Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет и Таиланд.