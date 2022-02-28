"Уральские авиалинии" не смогут вывезти россиян из Португалии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Уральские авиалинии" ищет возможность вывезти пассажиров из Португалии, которая закрыла свое воздушное пространство для самолетов из РФ, сообщает "Интерфакс".

"Уральские авиалинии" не могут самостоятельно вывезти россиян из страны и надеются на помощь Ростуризма.

Португалия закрыла для РФ свое воздушное пространство 27 февраля. Самолету авиакомпании, который вылетел за россиянами, пришлось развернуться в воздухе и вернуться в аэропорт Жуковский.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Аналогичные решения приняли некоторые другие страны.

Россия после этого приняла решение закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции.

Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел РФ выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, возвращать граждан РФ на родину планируется через третьи страны. Открытыми для россиян сейчас остаются в том числе Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет и Таиланд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

