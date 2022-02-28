Авиакомпания S7 отменила рейсы в Европу до 26 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпания S7 продлила отмену рейсов в страны Европы до 26 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Речь идет о таких странах, как Франция, Германия, Испания, Австрия, Греция, Болгария, а также Италия, Кипр и Молдавия. Уточняется, что пассажиры, которые уже приобрели билеты, могут вернуть их стоимость или обменять билеты на другие даты.
Решение отменить рейсы в Европу S7 приняла 25 февраля. Тогда оно коснулось всех полетов, запланированных на период с 26 февраля по 13 марта. Кроме того, было решено приостановить продажу билетов на рейсы в европейские страны после 13 марта.
Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Аналогичные решения приняли и некоторые другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что данные шаги не останутся без ответа, Россия примет зеркальные меры.
28 февраля Росавиация сообщила, что Россия закрывает свое небо для авиакомпаний из 36 стран. Речь идет о перевозчиках из Германии, Испании, Франции, Австрии, Канады, Финляндии, Польши и других государств. Они смогут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.
Евросоюз закрыл воздушное пространство для России
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