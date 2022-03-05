Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ приостановить рейсы за рубеж

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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж с 6 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Это касается компаний, которые имеют лизинговые самолеты. Рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом.

С полуночи 6 марта рекомендуется временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств, а с 00:00 8 марта – перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России.

Ограничения не затронут отечественных перевозчиков, у которых в эксплуатации находятся воздушные суда иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски их ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с Россией.

Россиянам, которые находятся за рубежом, рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой. К примеру, можно использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний добраться в пункты на территории РФ. Это можно сделать через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Сербию и другие страны.

Россияне также могут использовать маршруты смешанного транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии с помощью иностранных авиакомпаний, а затем наземным транспортом добираться в Россию.

Полеты внутри страны отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений.

Ранее Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию.

В совместном заявлении ведомств подчеркивается, что российские авиакомпании готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров в РФ при гибком подходе авиавластей государств, закрывших небо для России. График будет сформирован после уточнения требуемых провозных объемов.

По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, карибские страны, США и другие), – более 27 тысяч.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

