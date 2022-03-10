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Авиакомпании РФ намерены вернуть часть самолетов лизингодателям. Такое заявление сделали в Росавиации, передает ТАСС.

Специалисты ведомства подчеркнули, что сложившаяся ситуация с российскими самолетами не отразится на цене авиабилетов.

Как рассказал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, с конца февраля в государственном реестре гражданских воздушных судов прошли регистрацию порядка 180 самолетов.

"В том числе 21 самолет "ЮТэйра" уже получил сертификат летной годности, 38 самолетов "России", два самолета "Ижавиа", 27 самолетов "Победы" и 80 – "Аэрофлота", – сообщил Кудинов.

Он добавил, что в реестр также занесены новейшие самолеты "Аэрофлота" Airbus A350.

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры.

Позднее о приостановке полетных программ за рубеж сообщили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.