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Российский туроператор Anex Tour приостановил полеты по зарубежным направлениям из-за рисков ареста самолетов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой. Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений", – написала Догузова в своем телеграм-канале.

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры. О приостановке полетных программ за рубеж уже сообщили "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

