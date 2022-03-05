Компания Azur Air временно приостанавливает полеты за рубеж

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Авиакомпания Azur Air объявила о временной приостановке пассажирских рейсов за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Ограничение начнет действовать с 8 марта.

В субботу, 5 марта, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж с 6 марта. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры.

О приостановке полетных программ за рубеж уже сообщили "Аэрофлот" и "Победа". Позднее аналогичное решение приняли в Nordwind. Там международные рейсы отменят с 7 марта.

Ранее Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.