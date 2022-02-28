Эксперт рассказал о порядке возврата средств за авиабилеты

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Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал, как можно вернуть средства за авиабилеты.

"Порядок возврата стоимости билетов остается. Если вдруг человек не улетит по этой причине, то ему будет возвращена полная стоимость билета или проведена замена на другую дату или направление. Можно не беспокоиться", – сказал Смирнов в разговоре с Москвой 24.

Также, по его словам, возврат возможен и по невозвратным тарифам. В связи с этим эксперт рекомендовал повременить и перенести поездки на более поздний срок.

Кроме того, Смирнов заверил, что застрявшим в Европе туристам помогут вернуться в Россию в ближайшие дни. По его словам, данной проблемой уже занимается Минтранс РФ.

"Сейчас в ведомстве работают над тем, чтобы пассажиров, которые попали воздушным транспортом в страны Европы, вывезти другими видами транспорта – на автобусах или ж/д транспортом, а также по морю. Есть масса возможностей, чтобы вывести застрявших там пассажиров, сейчас эта работа происходит", – добавил эксперт.

Накануне Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. В связи с этим Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел России выразили готовность организовать вывоз граждан из Европы в Россию.

По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, Карибские страны, США и другие) – более 27 тысяч.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

