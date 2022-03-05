"Аэрофлот" приостанавливает все международные рейсы с 8 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все международные рейсы, кроме полетов в Белоруссию, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что также отмена касается зарубежных рейсов авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазонах SU5400-5799 и SU5950-6999).
"Для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров "Аэрофлот" начиная с 6 марта (00:00 мск) прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полета с обратным участком в РФ в период после 8 марта 2022 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут принимать к перевозке до момента прекращения полетов.
Обладатели билетов на отмененные зарубежные рейсы смогут полностью вернуть стоимость авиабилетов. Пассажиры, которые находятся за границей и имеют билеты в две стороны полета, могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного авиабилета до момента прекращения полетов.
В авиакомпании добавили, что "Аэрофлот" продолжит в полном объеме выполнять внутренние рейсы, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпания существенно ограничить международные рейсы с 6 марта. Это касается компаний, которые имеют лизинговые самолеты. Рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом.
С полуночи 6 марта рекомендуется временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств, а с 00:00 8 марта – перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории РФ.
28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.
В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию.
В совместном заявлении ведомств подчеркивается, что российские авиакомпании готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров в РФ при гибком подходе авиавластей государств, закрывших небо для России. График будет сформирован после уточнения требуемых провозных объемов.
По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, карибские страны, США и другие), – более 27 тысяч.
Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 государств в рамках ответных мер
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