"Победа" приостановит выполнение полетов за рубеж с 8 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания "Победа" приостанавливает выполнение полетов за рубеж с 8 марта.

Ранее о приостановке с 8 марта всех международных рейсов, кроме полетов в Белоруссию, заявил "Аэрофлот". В пресс-службе уточнили, что также отмена касается зарубежных рейсов авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазонах SU5400-5799 и SU5950-6999).

До этого все международные рейсы с 5 марта отменила российская авиакомпания S7 Airlines. Отмечалось, что российские туристы, отправившиеся за рубеж рейсами S7, смогут вернуться на родину на рейсах партнерских авиакомпаний.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.