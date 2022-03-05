"Победа" приостановит выполнение полетов за рубеж с 8 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпания "Победа" приостанавливает выполнение полетов за рубеж с 8 марта.
Ранее о приостановке с 8 марта всех международных рейсов, кроме полетов в Белоруссию, заявил "Аэрофлот". В пресс-службе уточнили, что также отмена касается зарубежных рейсов авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазонах SU5400-5799 и SU5950-6999).
До этого все международные рейсы с 5 марта отменила российская авиакомпания S7 Airlines. Отмечалось, что российские туристы, отправившиеся за рубеж рейсами S7, смогут вернуться на родину на рейсах партнерских авиакомпаний.
Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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