Авиакомпания S7 отменила все международные рейсы

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Российская авиакомпания S7 Airlines отменяет все международные рейсы с 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские туристы, отправившиеся за рубеж рейсами S7, смогут вернуться на родину на рейсах партнерских авиакомпаний.

"Также пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения СМС об отмене рейса", – добавили в S7.

Ранее в "Аэрофлоте" заявили, что компания продолжит обеспечивать перевозку пассажиров, несмотря на разрыв контракта с американским поставщиком авиационного ПО Sabre Corporation. В компании отметили, что располагают собственной системой сервисов NDC. Также "Аэрофлот" сотрудничает с рядом провайдеров дистрибутивных систем.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.