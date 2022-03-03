"Аэрофлот" продолжит обеспечивать перевозку пассажиров, несмотря на разрыв с Sabre

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"Аэрофлот" продолжит обеспечивать перевозку пассажиров, несмотря на разрыв контракта с американским поставщиком авиационного ПО Sabre Corporation. Об этом сообщили в пресс-службе российской авиакомпании, передает ТАСС.

В "Аэрофлоте" указали, что компания располагает собственной системой сервисов NDC. Это стандарт дистрибуции авиаперевозок, который позволяет агентам по продаже напрямую взаимодействовать с авиаперевозчиком. Также авиакомпания сотрудничает с рядом провайдеров дистрибутивных систем.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в страны, которые объявили о введении санкций в отношении РФ. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, пребывание на территории таких государств может нести риски своевременного и безопасного возвращения на родину.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.