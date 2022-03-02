В Ространснадзоре решили отменить плановые проверки некоторых авиакомпаний

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Ространснадзор принял решение отменить плановые проверки авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Airbus и Boeing. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях надлежащего функционирования транспортного комплекса и недопущения дополнительной нагрузки на эксплуатантов плановые проверки Ространснадзора в отношении организаций, эксплуатирующих воздушные суда компаний Airbus и Boeing, отменены", – говорится в сообщении.

Уточняется, что все проверки, коих насчитывается больше 200, будут перенесены на период с июля по декабрь текущего года.

Ранее Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний на фоне ситуации на Украине. В компании уточнили, что основные операции в Москве прекращены, также закрыт офис в украинской столице. До этого производитель самолетов временно приостановил работу учебного центра в "Сколково" в Москве и офиса в Киеве.

