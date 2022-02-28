Boeing приостановил работу учебного центра в "Сколково"

Фото: ТАСС/AP/Suhaimi Abdullah

Американский авиапроизводитель Boeing временно приостановил работу учебного центра в "Сколково" в Москве и офиса в Киеве. Об этом со ссылкой на пресс-службу концерна сообщает ТАСС.

"Компания Boeing внимательно следит за ситуацией. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших сотрудников, заказчиков и поставщиков в России и Украине", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что завод Renault в России приостановит работу с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. В компании указали, что перебои связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.

Ситуация обострилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.